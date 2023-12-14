وأفاد مراسلو فرانس برس في المدينة بسماع انفجارين في كييف.

وأفاد الناطق باسم سلاح الجو الأوكراني يوري إغنات بأن عدة صواريخ روسية استهدفت أيضا بلدة ستاروكوستيانتينيف (غرب) حيث قاعدة عسكرية جوية أوكرانية.

واستهدفت منطقة خميلنيتسكي حيث تقع ستاروكوستيانتينيف مرارا بهجمات روسية خلال الحرب المستمرة منذ نحو عامين.

وقال إغنات إن "صاروخا ضرب منطقة خميلنيتسكي" من دون تحديد إن كانت البلدة نفسها أو القاعدة تعرضت للقصف.

جاءت الضربات الجوية بعيد اختتام بوتين مؤتمرا صحافيا استمر أربع ساعات تعهّد خلاله ضمان "استئصال النازية" و"نزع سلاح" أوكرانيا، قائلا "أنا متأكد أن النصر سيكون لنا".

والأربعاء، أصيب 53 شخصا بجروح جراء قصف روسي على كييف كان الأعنف الذي يستهدف العاصمة منذ شهور.