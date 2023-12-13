رسائل ضاغطة إلى تل أبيب

ويتوقع أن يحمل سوليفان "رسائل حساسة" للمعسكر الإسرائيلي، بشأن الحرب في غزة، خاصة بعد تقارير أشارت للخلاف الجديد بين الرئيس الأميركي ونتنياهو بشأن استمرار الحرب.

أثار تصاعد الخلاف بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الصراع في إسرائيل إلى العلن، تساؤلات جمّة بشأن التأثير المتوقع على مسار الحرب في قطاع غزة.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال بايدن، إن على رئيس الوزراء الإسرائيلي "تغيير حكومته" المتشددة، بعدما باتت تل أبيب "تفقد دعم المجتمع الدولي، نتيجة للقصف العشوائي" في غزة الذي يعاني تحت وطأة أزمة إنسانية فادحة.

سنواصل الحرب دون دعم دولي

وبهذا الشأن، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الأربعاء، إن الموافقة على وقف لإطلاق النار في غزة في هذه المرحلة سيكون خطأ، وإن إسرائيل ستواصل حربها على حماس سواء بدعم المجتمع الدولي لها أو دونه.

وقال كوهين: "إسرائيل ستواصل الحرب على حماس سواء بالدعم الدولي أو بدونه"، مضيفا أن "وقف إطلاق النار في المرحلة الحالية سيكون هدية لمنظمة حماس الإرهابية وسيسمح لها بتهديد سكان إسرائيل مرة أخرى".

كما دعا كوهين المجتمع الدولي إلى للعمل "بفعالية وحزم" من أجل حماية مسارات الشحن العالمية.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مجلس الحرب سينعقد ليلة الأربعاء، في تل أبيب، عشية زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان.