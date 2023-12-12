وذكر بايدن، خلال فعالية لجمع التمويل لحملته الانتخابية في واشنطن، أن الحكومة الإسرائيلية بدأت تفقد دعم المجتمع الدولي بسبب القصف العشوائي على قطاع غزة، مضيفا "لقد بدؤوا يفقدون هذا الدعم".

وتابع: "على رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تغيير حكومته المتشددة".

وأبرز الرئيس الأميركي: "هذه هي الحكومة الأكثر محافظة في تاريخ إسرائيل، وهي لا تريد حل الدولتين".

ويأتي حديث بايدن بعد وقت قصير من مقطع مصور نشره نتنياهو، على حسابه في منصة "إكس"، يقول فيه إن واشنطن وتل أبيب "تختلفان بشأن المرحلة اللاحقة للحرب في غزة".

وذكر نتنياهو أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في أهدافها المتمثلة في القضاء على حماس واستعادة المحتجزين لدى الحركة الفلسطينية، لكنه أشار إلى أن الحليفتين تختلفان بشأن المرحلة اللاحقة للحرب في غزة.

كما أعلن رفضه مجددا تأييد عودة السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب بقيادة الرئيس محمود عباس لحكم غزة، وقال إن غزة "لن تكون حماسستان ولا فتحستان". وفتح هي الحركة التي ينتمي إليها عباس.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة، ويقول إن الهدف هو "القضاء على حماس"، في الوقت الذي تدعو فيه عدة دول إلى وقف إطلاق النار وهدنة طويلة، تسمح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر.

ويأتي الهجوم الإسرائيلي بعدما اقتحم مقاتلون فلسطينيون السياج الحدودي وهاجموا بلدات في جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وتقول تل أبيب إن الهجوم أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد 240 رهينة إلى غزة.

في المقابل، كشفت وزارة الصحة في غزة، في بيان الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 18412 أشخاص قتلوا وأصيب 50100 آخرون في الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.