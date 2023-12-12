وقال مسؤولان أمنيان إن الهجوم الذي استخدمت فيه القنابل والبنادق حدث في منطقة ديرة إسماعيل خان، التي تقع على مشارف المناطق القبلية المتاخمة للحدود مع أفغانستان.

وأضافا أن الجيش الباكستاني يستخدم مركز الشرطة كقاعدة تمركز له، وأن عدة مسلحين صدموا الشاحنة في البداية بالجدار الفاصل ثم هجم آخرون بالبنادق.

وأبدى المسؤول مخاوفهما من أن تكون الذخائر العسكرية المخزنة بالداخل قد انفجرت أيضا.

وجاء في بيان صادر عن مكتب وزير الداخلية سارفراز بوغتي، إن الوزير دان الهجوم وعبر عن حزنه لسقوط قتلى.

وقال أعزاز محمود المسؤول في خدمة الإنقاذ التي تديرها الدولة، إن عدة أشخاص أصيبوا وحالتهم خطيرة.

وأضاف: " لا زالنا نسمع دوي إطلاق النار".