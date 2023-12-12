وأصدرت وزارة خارجية قبرص الشمالية الانفصالية بيانا، الإثنين، بعد أن قال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأحد إن إسرائيل ساعدت قبرص في إحباط هجوم أمرت به إيران ضد الإسرائيليين واليهود في الجزيرة.

ولم يقدم مكتب نتنياهو تفاصيل عن الهجوم المزمع، لكن البيان الصادر عن جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، قال إن إسرائيل "منزعجة" مما تعتبره استخداما إيرانيا لشمال قبرص "سواء لأهداف إرهابية أو كمنطقة عمليات وعبور".

وقال البيان القبرصي التركي: "تواصل الحكومة الإسرائيلية إطلاق التصريحات التي تتعارض مع الحقائق، لصرف الرأي العام الدولي عن هجماتها اللاإنسانية في غزة والضفة الغربية".

وردا على الادعاء بأن إيران تستخدمها في أنشطة إرهابية، قالت الوزارة: "نرفض بشدة هذا الادعاء الخبيث الذي لا أساس له من الصحة، والذي يفتقر إلى الأدلة".

وانقسمت قبرص بعد غزو تركي عام 1974، نتيجة انقلاب قصير، ولم تعترف سوى تركيا بالدولة القبرصية التركية الانفصالية شمالي قبرص، التي تنتقد بشدة تصرفات إسرائيل في غزة منذ السابع من أكتوبر.

في المقابل، تتمتع الحكومة المعترف بها دوليا في جنوب قبرص بعلاقات وثيقة مع إسرائيل.