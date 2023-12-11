وقال الجابر، خلال اجتماعه بممثلي الدول الأطراف: "لدينا نص تفاوضي وعلينا الاتفاق للتوصل إلى نص نهائي. وقت المناقشات يقترب من نهايته والفرصة المناسبة هي الآن لاتخاذ القرار".

وأضاف: "خلال مجلس صناع التغيير الذي دعوت لانعقاده بالأمس، سمعت لغة حوار مختلفة ومبشرة، ولمست توفر روح عمل جديدة تغمرها الإيجابية، ومستوى متقدم من الالتزام، وطاقة جديدة، وشعور حافل بالعزم والإصرار، وحراك وتفاعل طموح وجريء".

وتابع: "لا يزال يتعين علينا معالجة العديد من الثغرات وليس أمامنا وقت كاف لتحقيق ذلك. علينا أن نحقق نتيجة تحترم العلم وتحافظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية استجابة للحصيلة العالمية".

وأردف قائلا: "عندما وقفت هنا أمامكم كرئيس منتخب حديثا، طلبت منكم أن تتعاملوا مع هذه الدورة من مؤتمر الأطراف بذهنية مختلفة وأن تتحلوا بالمرونة، وقدمت مثالا عمليا على هذا النهج من خلال اتخاذ الخطوة التاريخية المتمثلة في تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار في اليوم الأول".

وأبرز رئيس مؤتمر الأطراف COP28: "لدينا الفرصة لاتخاذ خطوة تاريخية نرسل من خلالها إشارة إلى العالم مفادها أن التعددية والعمل المشترك نهج ناجح، وأن الجهود التي نقوم بها تتماشى مع النتائج العلمية ويمكنها أن تسهم في الحد من الأخطار التي تواجهها الدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وتحافظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية".

وأوضح: "العالم يراقب وعلينا الوصول لاتفاق عادل ومنصف، لقد أحرزنا تقدما ولكن لا يزال أمامكم الكثير للقيام به وهدفنا واضح والمطلوب منكم تحقيق كافة الطموحات في جميع البنود، بما في ذلك ملف الوقود الأحفوري، وأنا دائما معكم وصولا لتحقيق هذا الهدف".

وختم بالقول: "التفكير بطريقة مختلفة ومبتكرة وتبني النهج المرن أثبتا نجاحهما، وعلينا العمل معا بسرعة وذكاء للمحافظة على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية".