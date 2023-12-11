وقال البيت الأبيض في بيان يوم الأحد إن الرئيسين سيناقشان "الاحتياجات الملحة" لأوكرانيا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتطلع فيه البيت الأبيض إلى التوصل لاتفاق مع الكونغرس لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل.

وذكر مكتب زيلينسكي عبر تطبيق تيليغرام أن الرئيس الأوكراني سيصل إلى واشنطن الإثنين وسيلتقي مع بايدن خلال زيارة عمل ستشمل "سلسلة من الاجتماعات والمباحثات".

وأفاد مساعد بقيادة مجلس الشيوخ يوم الأحد بأن زيلينسكي تمت دعوته أيضا لإلقاء كلمة أمام أعضاء المجلس يوم الثلاثاء الساعة التاسعة صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في الكابيتول.

وأشار راج شاه، المتحدث باسم مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأميركي، برسالة عبر البريد الإلكتروني لرويترز إنه سيجري أيضا عقد اجتماع خاص بين زيلينسكي وجونسون في مقر الكونغرس يوم الثلاثاء.

ووفق مكتب زيلينسكي فإن من المواضيع الرئيسية التي سيتناولها الرئيس خلال زيارته، التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، "لا سيما من خلال المشاريع المشتركة لإنتاج الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي، بالإضافة إلى تنسيق الجهود بين بلدينا في العام المقبل".