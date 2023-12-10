وعبر نتنياهو في المحادثة مع بوتين، عن رفضه الشديد "للتعاون الخطير" بين روسيا وإيران، وفقا لبيان صادر من مكتبه.

نتنياهو قال لبوتين إن أي دولة كانت سترد مثل إسرائيل على مثل هجوم حماس في السابع من أكتوبر الماضي.

كما عبر نتنياهو عن تقديره لبوتين لبذل روسيا جهود لإطلاق سراح مواطنين روس مزدوجي الجنسية من بين الرهائن في غزة.

وفي الختام، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي من بوتين، الضغط الروسي على الصليب الأحمر للتمكين من زيارات إنسانية للرهائن في غزة.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ألقى باللوم في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس على فشل الدبلوماسية الأميركية في الشرق الأوسط لسنوات، بينما يهدف إلى جعل روسيا لاعبا مهما له علاقات مع جميع الأطراف الفاعلة الرئيسية في المنطقة.

كما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأحد إنه من غير المقبول أن تستخدم إسرائيل الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر مبررا لعقاب جماعي للشعب الفلسطيني، ودعا إلى مراقبة دولية على الأرض في غزة.