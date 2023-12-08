وأضافت الوكالة أن بوتين أدلى بهذا الإعلان في الكرملين، عقب تكريمه جنودا قاتلوا في أوكرانيا بمنحهم أعلى وسام عسكري في البلاد، وهو ميدالية النجمة الذهبية التي ترفق بلقب بطل روسيا.

ولا يزال بوتين يحظى بدعم واسع النطاق، بعد ما يقرب من ربع قرن من بقائه في السلطة.

وأثار تمرد لم يدم طويلا في يونيو الماضي، قام به زعيم مجموعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، تكهنات واسعة النطاق بأن بوتين قد يفقد قبضته، لكنه خرج من هذه الأزمة من دون أي أضرار.

الانتخابات الرئاسية الروسية