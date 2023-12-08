وقال مسؤولون في كييف إنّ القوات الروسية جهّزت مسيّرات وصواريخ من أجل شنّ هجمات على شبكة الطاقة الأوكرانية المتعثّرة خلال فصل الشتاء.

وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إيغنات لوسائل إعلام رسمية إنّه "تمّ إطلاق 19 صاروخ كروز من طراز X101/X555، ولم تكن هناك نتيجة سيئة من دفاعاتنا الجوية، فقد تمّ تدمير 14 صاروخ كروز".

وأضاف أنّ الصواريخ أُسقطت فوق منطقتي كييف ودنيبروبتروفسك، مشيراً إلى أنّها كانت تستهدف البنية التحتية المدنية.

من جهته، قال رئيس الوزراء دنيس شميغال إنّ الهجمات أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح في دنيبروبتروفسك وفي منطقة خاركيف الشرقية.

وقال المسؤولون في مدينة كييف إنّ العاصمة استُهدفت بصواريخ كروز للمرة الأولى منذ 79 يوماً، غير أنّهم أوضحوا أنّ الصواريخ لم تبلغ أهدافها.

وكانت الضربات الروسية على البنى التحتية الأوكرانية الشتاء الماضي، قد تركت الملايين في البرد والظلام لفترة طويلة.

ومنذ ذلك الحين، عزّزت كييف أنظمتها للدفاع الجوي بأسلحة غربية، ولكنّها تقول إنّها بحاجة إلى مزيد منها لحماية المناطق المعرّضة للخطر.