جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في واشنطن عقب اجتماعه مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون.

وذكر بلينكن أنه "يظل من الضروري أن تعطي إسرائيل الأولوية لحماية المدنيين. وما تزال هناك فجوة بين، مثل ما قلت بالضبط عندما كنت هناك، النية في حماية المدنيين والنتائج الفعلية التي نراها على الأرض".

وتابع: "يجب وضع الأسس اللازمة لسلام دائم وشامل بين الفلسطينيين وإسرائيل"، مبرزا "نركز على منع تصعيد العنف في الضفة الغربية".

وشدد وزير الخارجية الأميركي على أن الإدارة الأميركية تبذل قصارى جهدها "لمنع اتساع رقعة الحرب بغزة وعدم حصول تصعيد في جبهات أخرى".

من جهته، قال ديفيد كاميرون: "بحثت مع بلينكن إعادة إعمار غزة وإعادة هيكلة السلطة الفلسطينية".

وأضاف: "يجب العمل على تقليل عدد الضحايا في صفوف المدنيين الفلسطينيين".

وأبرز: "لإسرائيل كامل الحق في الدفاع عن نفسها وتدمير حماس".