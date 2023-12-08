ويأتي تحذير البنتاغون بعدما رُفض مشروع قانون لتقديم مساعدات أمنية جديدة بمليارات الدولارات لأوكرانيا وإسرائيل في مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء.

ونال الإجراء موافقة 49 صوتا مقابل رفض 51، وبذلك لم يتمكن من الحصول على تأييد 60 صوتا لازمة في مجلس الشيوخ، المؤلف من 100 عضو، لتمهيد الطريق لبدء المناقشات حوله، مما يهدد مساعي الرئيس جو بايدن لتقديم مساعدات جديدة قبل نهاية العام الحالي.

ومشروع القانون هذا من شأنه توفير نحو 50 مليار دولار من المساعدات الأمنية الجديدة لأوكرانيا، بالإضافة إلى أموال للمساعدات الإنسانية والاقتصادية للحكومة في كييف. كما نص على تقديم 14 مليار دولار لإسرائيل، التي تشن حربا على غزة.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي جدد تحذيره للدول الغربية وواشنطن من انهيار جبهات القتال في بلاده بيد القوات الروسية.

وقال زيلينسكي، الأربعاء خلال مؤتمر افتراضي لقادة مجموعة السبع: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعول على انهيار الدعم الغربي لأوكرانيا"، مضيفا أن الجيش الروسي "زاد الضغط بشكل كبير على الجبهة".

من جهة أخرى، ذكرت سابرينا سينغ: "سنواصل دعم إسرائيل بالمساعدات العسكرية لتنفيذ عملياتهم ضد حماس".

وأضافت: "الأسلحة التي منحناها لإسرائيل هي ذخيرة دقيقة وقدرات صاروخية - دفاعية جوية".

وتابعت: "لدى الرئيس بايدن إمكانات لتوفير الدعم العسكري لإسرائيل خارج إطار مشاريع القوانين المقترحة".