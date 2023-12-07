وينص القرار الذي تبناه أعضاء المجلس بالإجماع على "تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في 17 مارس 2024"، فيما أعلنت رئيسة المجلس فالنتينا ماتفيينكو أن "هذا القرار يمثل بداية الحملة الرئاسية".

وأوضحت ماتفيينكو أن هذه الانتخابات "ستكون بمثابة الذروة لعملية إعادة توحيد" مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا الأوكرانية التي أعلنت روسيا ضمها بعد غزو البلد المجاور.

وستجري الانتخابات بُعيد الذكرى الثانية لبدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في أواخر فبراير 2022 والذي حمل الغرب على فرض عقوبات شديدة على روسيا.

وقالت ماتفيينكو: "رغم الظروف الخارجية الصعبة ومحاولات العدو إضعاف روسيا، نبقى أوفياء لقيمنا الدستورية الرئيسية ونضمن كل الحقوق والحريات للمواطنين".

وأكدت أن "مواطنينا ومجتمعنا متّحدون أكثر من أي وقت مضى" حول سلطة الرئيس فلاديمير بوتين و"مهمة الدولة تقضي بأن تكون بمستوى هذه الثقة وأن تمنع أدنى استفزاز".

ولم يعلن بوتين رسميا حتى الآن ترشحه للانتخابات، لكن التعديلات التي أدخلت على الدستور في 2020 تسمح له نظريا بالبقاء في السلطة حتى 2036.

وقالت ماتفيينكو: "شعبنا سيقوم بالخيار الوحيد الممكن ... بالتصويت من أجل روسيا، من أجل النصر".