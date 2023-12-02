ووقع الزلزال الساعة 10:37 مساء السبت بالتوقيت المحلي، وبلغ عمقه 32 كيلومترا.

وقال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ، إنه "بناء على القوة والموقع يتوقع أن تضرب موجات تسونامي الفلبين وإندونيسيا وماليزيا وبالاو".

كما قال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل عبر منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "هناك توقعات بتسونامي مدمر يبلغ ارتفاع الأمواج فيه مستويات تشكل تهديدا لحياة السكان".

وأفاد المعهد أنه "من المتوقع أن تضرب الساحل أمواج تتجاوز الارتفاع الطبيعي بأكثر من متر"، ونصح السكان في مقاطعتي سوريغاو ديل سور ودافاو أورينتال بـ"إخلاء مناطقهم فورا والتوجه إلى المرتفعات أو المناطق الداخلية".

وتشهد الفلبين هزات أرضية بشكل يومي، خصوصا أن الأرخبيل يقع على "حزام النار"، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي وبركاني مكثف تمتد من اليابان إلى حوض المحيط الهادئ، مرورا بجنوب شرق آسيا.

وغالبا ما تكون الهزات الأرضية خفيفة إلى درجة لا يشعر بها السكان، لكن البلاد تشهد زلازل قوية ومدمرة أحيانا تقع من دون سابق إنذار، لأسباب أبرزها عدم توفر التكنولوجيا اللازمة لتوقع مكانها وموعدها.