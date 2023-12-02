ويطالب المتظاهرون نتنياهو بالاستقالة، في أعقاب ما وصفوها بـ"الإخفاقات" التي أدت إلى هجوم حماس في 7 أكتوبر على جنوب إسرائيل.

وأظهر مقطع فيديو من مكان الحادث عدة متظاهرين يقفون قرب منزل نتنياهو، وينادونه بمكبرات الصوت، قبل أن تواجههم الشرطة.

وحسب "تايمز أوف إسرائيل"، أبلغت الشرطة المحتجين أنهم لم يحصلوا على إذن للتظاهر في الموقع.

ومن المقرر تنظيم احتجاج أكبر بكثير مساء السبت في المدينة.

وتعرض نتنياهو لضغوط محلية كبيرة في أعقاب هجوم حماس، الذي أدى إلى مقتل 1200 شخص في إسرائيل وفقا لأرقام الحكومة.

وتواجه السلطات اتهامات بالتراخي في التنبؤ بالهجوم فضلا عن مواجهته، علما أن نتنياهو نفسه في قلب عدة قضايا فساد منظورة أمام المحاكم الإسرائيلية.