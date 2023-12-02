وقال آلان بيرسيه، في حوار مع قناة "سكاي نيوز عربية"، على هامش مؤتمر الأطراف COP28 في دبي:

اجتماعات COP28 مهمة لإيجاد حلول لأزمة المناخ.

مهمة لإيجاد حلول لأزمة المناخ. نحتاج لخطوات عملية وشجاعة لمواجهة خطر المناخ.

قررنا ضخ 135 مليون فرنك سويسري من أجل الصندوق الأخضر.

أجرينا استفتاء حول خطة المناخ للسنوات المقبلة وحظيت بالتأييد.

نحتاج لابتكارات أكثر وإبداعات قوية واستثمارات بالطاقات المتجددة.

التغير المناخي هو خطر علينا جميعا وعلى كل الدول والمناطق والشعوب.

علينا في سويسرا أن نغير عددا من أنماط الأكل في البيوت.