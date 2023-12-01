وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أبلغ بذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما الخميس في القدس.

وقال بلينكن إن هذه العقوبات يمكن أن تعلن في مستهل الأسبوع المقبل، من دون أن يتمكن من تحديد عدد الأشخاص الذين يمكن أن يتأثروا بها.

وكان المسؤول يتحدث للصحفيين المرافقين لبلينكن إلى دبي، حيث شارك في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28 في إطار مناقشات حول الأمن الغذائي والمناخ.

وكان من المقرر أن يشارك بلينكن في اجتماع يضم عددا من نظرائه من عدة دول عربية على هامش المؤتمر.

والخميس حث بلينكن إسرائيل على تقديم "المستوطنين المتطرفين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية" إلى العدالة، فيما تزايدت أعمال العنف منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في 7 أكتوبر.

ودانت الولايات المتحدة أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، وحثت السلطات الإسرائيلية على وضع حد لها.

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي مساء الخميس في تل أبيب: "نتوقع أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية خطوات إضافية لوقفها. وفي الوقت نفسه، نبحث في الخطوات التي يمكننا اتخاذها بأنفسنا".