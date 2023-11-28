وقالت وسائل إعلام أوكرانية نقلا عن مصادر استخباراتية، الثلاثاء، إن الزوجة تخضع حاليا للعلاج من أجل "إنقاذ حياتها".

وذكرت مصادر عسكرية أن هذه المواد لا تستخدم بأي شكل من الأشكال في الحياة اليومية أو في الشؤون العسكرية، موضحة أن وجودها يشير إلى "محاولة تسميم متعمدة".

ويجري التحقيق حاليا في ملابسات الحادثة، وفق وسائل إعلام محلية.

وقال كيريل بودانوف في وقت سابق إنه نجا من 10 محاولات اغتيال، إحداها كانت بهجوم صاروخي استهدف مكتبه في كييف قبل بضعة أشهر.

والعديد من المعادن كالحديد والزنك مثلا تعد ضرورية للجسم ليؤدي وظائفه بالشكل الصحيح لكن بكميات قليلة جدا.

وقد يحدث التسمم نتيجة للتعرض الصناعي والمهني لهذه المعادن، أو تلوث الهواء أو الأطعمة وغيرها.