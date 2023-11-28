وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن هذه الزيارة في وقت سابق من الشهر الحالي، مشيرا حينها إلى أنه ونظيره الإيراني سيركّزان على صياغة رد مشترك على الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، وفقا لوكالة "فرانس برس".

قال أردوغان لصحفيين على متن طائرته لدى عودته من قمة إقليمية عُقدت في الرياض في 11 نوفمبر: "سيزورنا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في 28 من هذا الشهر".

وأعلنت وسائل الإعلام الرسمية التركية هذه الزيارة وتطرّقت إليها القنوات التلفزيونية التركية بكثافة حتى مساء الإثنين.

وتحدث أردوغان مع رئيسي عبر الهاتف الأحد، وفق الرئاسة التركية.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الزيارة أُلغيت أو أُرجئت.