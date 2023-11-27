وأفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء بأن شخصا واحدا لقى حتفه في منتجع سوتشي وآخر في شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا وثالثا على متن سفينة في مضيق كيرتش، الذي يفصل شبه جزيرة القرم عن البر الرئيسي الروسي.

وتجتاح عواصف منطقة البحر الأسود منذ يوم الجمعة.

وأظهر مقطع فيديو نُشر على الإنترنت أمواجا عالية تجتاح الواجهة البحرية لمنتجع سوتشي وتجرف السيارات بعيدا. وغمرت المياه الشوارع في مدينة يفباتوريا في شبه جزيرة القرم.

وأعلن حاكما منطقتي شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، المعينان من روسيا، حالة الطوارئ.

وقالت وزارة خدمات الطوارئ الروسية إنها أجلت أكثر من 350 شخصا.

كما ذكرت وزارة الطاقة أن سوء الأحوال الجوية تسبب، صباح الإثنين، في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 1.9 مليون شخص في مناطق داغستان وكراسنودار وروستوف بجنوب روسيا، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم.

كذلك، تجتاح أوكرانيا المجاورة عاصفة ثلجية تسببت بانقطاع الكهرباء عن أكثر من 2000 بلدة وإغلاق الطرق السريعة.