تفصيلا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية تمكنت من إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-27" وثالثة من طراز "ميغ-29" في مناطق متفرقة من أوكرانيا، وذلك في إطار العملية العسكرية الخاصة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 3 طائرات تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، طائرتان من طراز "سو -27" في منطقتي نوفورايسك وفيليكايا ألكساندروفكا بمقاطعة خيرسون، ومقاتلة من طراز "ميغ 29" في مقاطعة دنيبروبتروفسك، بالإضافة إلى أنه تم اعترض 17 صاروخا من طراز "هيمارس".

وأكد البيان أنه تم تدمير 53 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق في لوغانسك ودونيتسك وخاركيف وخيرسون.

تدمير منشآت تخزين وقود الطائرات

وعلى الصعيد ذاته، أفادت الوزارة بأن الجيش الروسي دمر منشآت تخزين الوقود الأوكرانية للطيران العسكري في مقاطعة بولتافا.

وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "تم تدمير مرافق تخزين وقود الطيران التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة بولتافا، وترسانة ذخيرة الطيران في مقاطعة تشيركاسي".

تدمير صاروخي "إس-200" فوق بحر آزوف

وفي بيانها، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن نظام الدفاع الجوي دمر صاروخين أوكرانيين من طراز "إس-200" فوق بحر آزوف.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه: "في 26 نوفمبر 2023 حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صواريخ ’إس-200‘ المضادة للطائرات المعدلة لتدمير أهداف داخل الأراضي الروسية".

وأضافت الوزارة بالقول إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية رصدت ودمرت صاروخين أوكرانيين في الجو فوق بحر آزوف.