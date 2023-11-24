وشنجن منطقة تضم دول الاتحاد الأوروبي وتسمح لمواطني الدول الأعضاء بالسفر داخل المنطقة بحرية دون الحاجة إلى إبراز جوازات السفر أو الحصول على تأشيرة.

وقال اللفتنانت جنرال ألكسندر سولفرانك قائد القيادة اللوجستية لحلف شمال الأطلسي لرويترز في مقابلة نشرت، الخميس، إنه يريد أن تقام مثل تلك المنطقة.

وأضاف أنه قلق من أن الكثير من الإجراءات الروتينية في أنحاء أوروبا تعرقل تحركات القوات وهي مشكلة قد تتسبب في تأخيرات كبيرة فيها إذا اندلع صراع مع روسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا سترد على ذلك إذا صار المقترح واقعا.