وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه خلال ليل الخميس الجمعة: "أحبطت محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باللجوء إلى مسيّرات جوية ضد مواقع في أراضي روسيا الاتحادية".

وأوضح البيان "أنظمة الدفاع الجوي دمرت 16 مسيّرة، 13 فوق شبه جزيرة القرم وثلاث فوق منطقة فولغوغراد".

وتكثفت الهجمات الأوكرانية في الأراضي الروسية في الأشهر الأخيرة على خلفية هجوم مضاد باشرته كييف في مطلع يونيو.

وتستهدف القرم التي ضمتها موسكو العام 2014 بانتظام لأنها تشكل القاعدة الخلفية للأسطول الروسي في البحر الأسود وطريق إمدادات للقوات الروسية في جنوب أوكرانيا وشرقها.