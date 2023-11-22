ودعا الرئيس الصيني خلال قمة بريكس، إلى وقف إطلاق النار في غزة، لتحقيق السلام والأمن الدائمين.

وأضاف شي جين بينغ أن "الصراعات تهدف إلى تنفيذ حل الدولتين واستعادة الحقوق المشروعة للأمة الفلسطينية وإقامة دولة فلسطين المستقلة".

وتابع قائلا: "يجب على جميع أطراف النزاع وقف إطلاق النار والأعمال العدائية فورا ووقف جميع أعمال العنف والهجمات التي تستهدف المدنيين وإطلاق سراح المحتجزين المدنيين لتجنب المزيد من الخسائر في الأرواح والمعاناة"، وفقما نقلت "رويترز" عن وكالة "شينخوا" الصينية.

ودعا الرئيس الصيني في وقت سابق من الثلاثاء، إلى عقد "مؤتمر دولي للسلام" لحل الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.

ونقلت "فرانس برس" عن الرئيس الصيني قوله إن مؤتمرا مماثلا سيتيح "العمل على إيجاد حل سريع لقضية فلسطين يكون شاملا وعادلا ودائما".

وأشار شي جين بينغ خلال مداخلته في قمة البريكس إلى أنه "منذ اندلاع الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني الأخير، تعمل الصين على تعزيز محادثات السلام واتفاق لوقف إطلاق النار".

وشدد على أن بكين "قدمت مساعدات إنسانية لتخفيف وطأة الأزمة الإنسانية في غزة وستواصل القيام بذلك".