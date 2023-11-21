وبحسب ما ورد تم تفعيل نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي الأول من نوعه "الشعاع الحديدي" لاعتراض صواريخ المقاومة الفلسطينية في غزة، قبل سنوات من الموعد المقرر لتنفيذه.

وقال مراسل الجيش الإسرائيلي "للقناة 14" هيلل هاليل على حسابه في منصة إكس: "لأول مرة في العالم، تمكن نظام ليزر تم تطويره في إسرائيل من اعتراض صاروخ تم إطلاقه على إسرائيل خلال أيام القتال"، وفقا لمجلة نيوزويك.

ووفق تلك الفيديوهات فإن سلاح "الشعاع الحديدي" اعترض الصواريخ التي أطلقها مقاتلو حركة حماس، ومن أبرز المعلومات المتوفرة عنه:

"الشعاع الحديدي" عبارة عن شعاع ليزر عالي القوة تم تصنيعه بواسطة شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة، لاعتراض الصواريخ والقذائف قصيرة المدى.

شعاع ليزر مضاد للصواريخ.

يطلق عليه سلاح "الشعاع الحديدي" أو "منظومة الصاعقة" أو "السور الليزري".

يتوقع أن يدخل الخدمة في الجيش الإسرائيلي بحلول عام 2025.

يسمى بـ"الدرع الضوئي" وطوّرته شركة "رافائيل" الإسرائيلية.

يهدف إلى استكمال نظام القبة الحديدية الدفاعي الإسرائيلي.

منخفض التكلفة حيث تبلغ كلفة اعتراض الصواريخ حوالي 3-4 دولارات مقابل 50 ألف دولار عند استخدام منظومة "القبة الحديدية".

مجال عمل "الشعاع الحديدي"