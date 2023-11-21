وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحفي إن ما يزيد قليلا على 1200 من الأميركيين وحاملي الإقامات القانونية الدائمة وأفراد أسرهم ما زالوا في غزة، وإن 6 مواطنين أميركيين على الأقل قتلوا منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وأضاف أن نحو 800 من الأميركيين وحاملي الإقامات القانونية الدائمة وأفراد أسرهم غادروا غزة عبر معبر رفح إلى مصر "وبقي ما يزيد قليلا على 1200".

هدنة مرتقبة

من جهة أخرى، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الاثنين، إنه يعتقد أن التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس بات قريبا.

وقال مايكل هرتسوغ السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة خلال مقابلة مع برنامج على شبكة (إيه.بي.سي) إن إسرائيل تأمل في أن تفرج حماس عن عدد كبير من الرهائن "في الأيام المقبلة".

وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحفي في الدوحة يوم الأحد إن العقبات الرئيسية التي تحول دون التوصل إلى اتفاق "بسيطة للغاية"، إذ تتبقى مسائل "عملية ولوجستية" بشكل رئيسي.

وذكر مسؤول بالبيت الأبيض أن المفاوضات "المعقدة للغاية والحساسة للغاية" تحرز تقدما.