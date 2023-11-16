ويتعرض ترودو لضغوط من مؤيدي الفلسطينيين للضغط من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت الشرطة في بيان "نشرت شرطة فانكوفر ما يقرب من 100 ضابط ليلة الثلاثاء لتفريق احتجاج خارج مطعم في الحي الصيني حيث كان رئيس الوزراء يتناول الطعام".

وأضافت أن "قوات الشرطة ساعدت في السيطرة على الحشد وتفريقه، فيما جرى مرافقة رئيس الوزراء إلى خارج المطعم".

وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 27 عاما لقيامه بلكم ضابطة في وجهها.

وقال محمد حسين المتحدث باسم الشرطة عبر البريد الإلكتروني "اقترب متظاهرون من رئيس الوزراء في فانكوفر مساء أمس". وامتنع المتحدث عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.

وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، قال ترودو إن "قتل النساء والأطفال والرضع" في غزة يجب أن يتوقف، وذلك في أشد انتقاد لإسرائيل منذ اندلاع الحرب ضد حماس قبل أكثر من شهر.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مخاطبا ترودو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن "قوى الحضارة يجب أن تدعم إسرائيل في هزيمة همجية حماس".