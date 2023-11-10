وذكرت "واشنطن بوست" الأميركية أن الرسالة ضمت موقعين من رويترز ولوس أنجلوس تايمز، وبوسطن غلوب، وواشنطن بوست.

وأضافت أن الرسالة تكشف الانقسامات الحاصلة بين الصحفيين بشأن ما يحدث بين إسرائيل وحماس منذ السابع من أكتوبر.

وجاء في الرسالة: "غرف الأخبار مسؤولة عن الخطاب اللاإنساني الذي يروج لتبرير التطهير العرقي للفلسطينيين"، حسب ما نقلت الصحيفة.

ويركز جزء كبير من النص على على الصحفيين الذين قتلوا في الصراع، والذين بلغ عددهم حتى الآن 39.

ودعت الرسالة الصحفيين إلى "استخدام كلمات مثل الفصل العنصري والتطهير العرقي والإبادة الجماعية"، لوصف معاملة إسرائيل للفلسطينيين.

وكشف "واشنطن بوست" أن التوقيع على الرسالة من قبل بعض الصحفيين كان خطوة "جريئة ومحفوفة بالمخاطر"، على اعتبار أن بعض المؤسسات الإعلامية أقدمت على طرد صحفييها بسبب تبنيهم مواقف "متحيزة".