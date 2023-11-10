وقال مسؤول أميركي كبير خلال لقاء مع صحفيين، الخميس: "هدفنا محاولة اتخاذ إجراءات لإحلال الاستقرار في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين، وتذليل بعض سوء الفهم، وفتح قنوات تواصل جديدة".

وكانت تصريحات المسؤول خاضعة لحظر حتى الجمعة، قبل السماح بنشرها.

وسيكون لقاء الزعيمين هو الأول منذ نحو عام، ويتوقع أن يشمل جدول أعماله الانتخابات المقبلة في تايوان، والخلافات بشأن ضوابط التصدير الأميركية على التكنولوجيا المتطورة، وكوريا الشمالية، وحرب إسرائيل وحماس، وغيرها من القضايا.

ويزور بايدن وشي سان فرانسيسكو، للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).