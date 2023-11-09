وقال الموساد: "بمساعدة أجهزة استخبارات أخرى وبدعم من أجهزة الأمن البرازيلية، تم إحباط عملية خطط لها حزب الله لمهاجمة أهداف يهودية في البرازيل".

وأضاف: "تم اعتقال أفراد خلية حزب الله من قبل أجهزة الأمن البرازيلية".

ويأتي إحباط هذه العملية في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل تحذير حزب الله من دخول الحرب الجارية مع حماس في غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن الحزب سيرتكب بذلك "أكبر أخطائه".

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، كشف في خطاب متلفز يوم الجمعة: "حزب الله انتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى، بسرعة كبيرة، بعد عملية طوفان الأقصى".

وأضاف: "بعد الأحداث الأخيرة، ندخل مرحلة جديدة من الصراع مع إسرائيل".