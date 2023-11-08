وذكر المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن إسرائيل والولايات المتحدة صديقتان وليس عليهما الاتفاق على كل قضية، حسبما نقلت "رويترز".

وأكد كيربي أنه "لا يمكن أن تكون حماس جزءا من المعادلة فيما يتعلق بشكل الحكم في غزة".

وأضاف أن "الرئيس بايدن انخرط شخصيا في محادثات لإدخال المساعدات الإنسانية وإخراج بعض الرهائن من غزة".

وتابع قائلا: "نواصل العمل للتوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت لأسباب إنسانية".

واختتم تصريحاته بالقول: "نؤكد ضرورة احترام حل الدولتين، وسنضمن حصول إسرائيل على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو قد قال في وقت سابق يوم الثلاثاء، إن إسرائيل ستتحمل "المسؤولية الأمنية الكاملة" في قطاع غزة لفترة غير محددة بعد حربها مع حركة حماس.

كما أعرب عن انفتاحه على "فترات توقف قصيرة" في القتال الحالي من أجل تسهيل إطلاق سراح الرهائن.