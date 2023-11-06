وقال كيربي إن الرئيس بايدن ونتنياهو ناقشا إمكانية إعلان توقفات تكتيكية للقتال والوضع في الضفة الغربية.

وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض قائلا إن واشنطن ستواصل المحادثات مع إسرائيل بشأن هدنة مؤقتة في غزة ونحن في بداية المحادثات

ونقلت رويترز عن المسؤول الأميركي قوله إن واشنطن تواصل رؤية وصول المزيد من المساعدات لغزة، لكن ليس بالشكل الكافي.

وبشأن المواطنين الأميركيين في قطاع غزة، قال كيربي إن المزيد من الأميركيين سيغادورن غزة يوم الاثنين.