فقد قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الاثنين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يصدر إعلانا أو تصريحات بشأن ترشحه لولاية رئاسية جديدة وإن الحملة لم تعلن ذلك بعد.

وأضاف لدى سؤاله عن تقرير حصري نشرته رويترز عن اتخاذه قرار الترشح "الرئيس لم يدل بأية تصريحات.. والحملة لم تعلن رسميا بعد".

وكانت رويترز نقلت في تقرير حصري لها عن مصادر أن الرئيس الروسي قرر الترشح لانتخابات الرئاسة في 2024.

وأشارت رويترز إلى أن 6 مصادر قالت لها إن الرئيس الروسي، الذي بلغ من العمر 71 عاما في السابع من أكتوبر، قرر خوض الانتخابات الرئاسية في مارس المقبل.

ووفقا لرويترز، فإن هذا الأمر يشكل خطوة ستبقي بوتين في السلطة حتى عام 2030 على الأقل.