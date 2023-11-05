وبحسب الاستطلاع، فإن الجمهوريين سلبيون بأغلبية ساحقة، حيث يعتقد 95 بالمئة أن الأمور في هذا البلد تسير في الاتجاه الخاطئ، يليهم 76 بالمئة من المستقلين و54 بالمئة من الديمقراطيين.

وينظر واحد من كل 3 أميركيين (33 بالمئة) إلى الرئيس جو بايدن بشكل إيجابي، بينما ينظر إلى الرئيس السابق دونالد ترامب بشكل إيجابي بنسبة 29 بالمئة فقط، وفقا للاستطلاع.

ووفقا للاستطلاع، يثق الأميركيون في قدرة الجمهوريين على القيام بعمل أفضل في التعامل مع الاقتصاد مقارنة بالديمقراطيين بنسبة 35 بالمئة إلى 25 بالمئة.

فيما يثق الأميركيون بأن الديمقراطيين يقومون بعمل أفضل من الجمهوريين في مجال الرعاية الصحية 37 بالمئة مقابل 18 بالمئة وفيما يتعلق بالتعليم، فإنهم يثقون في قدرة الديمقراطيين على القيام بعمل أفضل من الجمهوريين بنسبة 33 بالمئة إلى 24 بالمئة.

ويعتقد معظم الأميركيين أيضا أن الجريمة والعنف المسلح مهمان للغاية، لكن الرأي العام منقسم حول الحزب الذي يثقون به للقيام بعمل أفضل.

ويتفوق الجمهوريون على الديمقراطيين بنسبة 32 بالمئة إلى 20 بالمئة فيما يتعلق بالجريمة، بينما يتمتع الديمقراطيون بميزة تتراوح بين 34 بالمئة إلى 24 بالمئة فيما يتعلق بالسيطرة على الأسلحة.