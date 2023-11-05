وشرح الجندي بالتفصيل الظروف التي يعيشها في صفوف الجيش الإسرائيلي في ظل الحرب الدائرة ضد حركة حماس، واعترف بأنها "جيدة".

وقال: "لقد جئت من أجل المال، إنهم يدفعون جيدا ويقدمون معدات جيدة والعمل هادئ، الأجر هو 3900 يورو في الأسبوع".

وأضاف: "نحن نقدم فقط الدعم الأمني لقوافل الأسلحة الإسرائيلية".

ودخلت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس يومها الثلاثين مع استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وارتفع، السبت، عدد ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي الذين قتلوا منذ بدء الحرب في قطاع غزة يوم 7 أكتوبر إلى 345.