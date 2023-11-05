ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأميركي إلى أنقرة في وقت متأخر الأحد ليجري في اليوم التالي محادثات مع نظيره التركي هاكان فيدان، بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.

وأظهر مسؤولون أميركيون يسافرون مع بلينكن تفاؤلا بشأن اجتماع محتمل مع أردوغان، الذي انتقد إسرائيل بسبب ارتفاع عدد القتلى المدنيين في عملياتها العسكرية في غزة.

وأدى القصف الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر إلى مقتل أكثر من 9770 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة.

ودان أردوغان مجددا الأحد "المجزرة الدنيئة وغير الأخلاقية والمعدومة الضمير" في غزة.

وأضاف أنه سيزور قرية آيدر بشمال شرق تركيا، الإثنين، فيما يجري بلينكن محادثات مع فيدان في أنقرة.

وقال الرئيس التركي خلال تجمع في مدينة ريزا المطلة على البحر الأسود: "سأذهب إلى آيدر غدا (الإثنين)"، مضيفا أنه يريد رؤية "التحول الحضري" في المنطقة النائية.

واستدعت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي سفيرها لدى إسرائيل للتشاور وقطعت الاتصالات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، احتجاجا على الحرب بين إسرائيل وحماس.

لكن أردوغان قال الأحد إن أنقرة "تعمل خلف الكواليس" في محاولة لوقف إراقة الدماء وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضاف: "كونوا على يقين أننا نفعل أكثر بكثير مما تراه العين".

وتشاور فيدان هاتفيا الأحد مع نظيريه المصري والأردني، بحسب مصدر دبلوماسي تركي.

وقال المصدر التركي إنه جرى بحث سبل "التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار" وضمان "استمرار إيصال المساعدات الإنسانية من دون انقطاع".