وقال الوزير محمد رضا أشتياني، وفقا للوكالة الإيرانية: "نصيحتنا للأميركيين هي أن يوقفوا الحرب في غزة فورا ويطبقوا وقف إطلاق النار، وإلا فسيتعرضون لضربة شديدة".

ومنذ بدء التصعيد الإسرائيلي، تلقت إيران أكثر من تحذير أميركي من الانخراط في الحرب عبر وكلائها في المنطقة.

وينفذ حزب الله هجمات يومية على الجيش الإسرائيلي عبر الحدود مع لبنان، كما تتعرض القوات الأميركية في المنطقة لهجمات من فصائل موالية لطهران.