يأتي ذلك في ظل تصاعد حدة التوتر بين روسيا والغرب بسبب الحرب في أوكرانيا.

زاد هذا التوتر قيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي بالتوقيع على مشروع قانون يلغي مصادقة روسيا على حظر عالمي للتجارب النووية، في خطوة قالت موسكو إنها ضرورية لتحقيق التكافؤ مع الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن الغواصة النووية الاستراتيجية "الإمبراطور ألكسندر الثالث" أطلقت صاروخا من طراز "بولافا" بنجاح من موقع تحت الماء في شمال البحر الأبيض الروسي، وأصاب هدفا في شبه جزيرة كامتشاتكا بأقصى شرق روسيا.

ولم يتضح من البيان موعد عملية الإطلاق التجريبية.

يشار إلى أن "الإمبراطور ألكسندر الثالث" واحدة من الغواصات النووية الجديدة من طراز "بوري"، التي تحمل كل منها 16 صاروخا من طراز "بولافا"، وتهدف لأن تكون بمثابة المكون البحري الأساسي للقوات النووية للبلاد في العقود القادمة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن إطلاق صاروخ باليستي هو الاختبار الأخير للغواصة، ويجب بعد ذلك اتخاذ قرار بشأن انضمامها إلى الأسطول.

كما قالت وزارة الدفاع إن البحرية الروسية لديها حاليا ثلاث غواصات من طراز "بوري" في الخدمة، وواحدة في طور الانتهاء من الاختبارات، بالإضافة لثلاث غواصات أخرى قيد الإنشاء.