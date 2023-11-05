ووفقا لموقع "أكسيوس" الأميركي، فإنه منذ هجوم السابع من أكتوبر يتلقى بايدن إحاطات مرة واحدة على الأقل يوميا، ويتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدة مرات في الأسبوع.

وأوضح الموقع أن "دائرة ضيقة" من المسؤولين والمساعدين تقدم المشورة للرئيس الأميركي، وتكون حاضرة عند اتخاذ القرارات المهمة بشأن الصراع المستمر.

وتضم هذه القائمة، وفق "أكسيوس":

أنتوني بلينكن، وزير الخارجية.

لويد أوستن، وزير الدفاع.

جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي.

جون فاينر، نائب مستشار الأمن القومي.

وليام بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية.

أفريل هاينز، مديرة الاستخبارات الوطنية.