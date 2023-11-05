كشف تقرير أميركي أن لدى إسرائيل خطة مفصلة للسماح بإدخال الوقود إلى غزة، في حال نفاده بمزيد من مستشفيات القطاع.
ويعاني القطاع أزمة إنسانية فادحة، حيث نزح مئات الآلاف من الشمال إلى الجنوب، كما لا يسمح سوى بمرور عدد محدود من شاحنات المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح، فيما ترفض إسرائيل حتى الآن السماح بدخول الوقود قائلة إن حركة حماس تستخدمه في هجماتها.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية صاموئيل وربيرغ، قال في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، السبت، إن الولايات المتحدة تعمل "بشكل نشط لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كبير إلى قطاع غزة، ولحث إسرائيل على السماح بإدخال مستويات الوقود اللازمة دون توجيهها من قبل حماس".
وأضاف: "نحن نواصل التأكيد على الحاجة الملحة للوقود في غزة، ونناقش مع شركائنا الإسرائيليين الطرق الممكنة للسماح بإدخاله من أجل المدنيين".
ويُناشد الأطباء في قطاع غزة العالم بإمداده بما يلزم من الوقود، حيث إن خروج المستشفيات عن الخدمة سيؤدي إلى وفاة عدد كبير من الجرحى والمرضى.
"خطة إسرائيلية مفصلة"
- وفقا لموقع "أكسيوس" الأميركي، فإن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بـ"خطة مفصلة" لإدخال الوقود إلى جنوب قطاع غزة.
- أضاف المصدر أن مسؤولين إسرائيليين عملوا مع منظمات إغاثة دولية لحساب كميات الوقود اللازمة لتشغيل المستشفيات وغيرها من المرافق الحيوية "لفترة قصيرة ومحدودة".
- حسب الخطة، التي ستتطلب موافقة نهائية من مجلس الحرب الإسرائيلي، فإن ناقلات الوقود ستدخل من مصر إلى قطاع غزة، وعلى متنها كميات محددة من الوقود.
- سيرافق كل ناقلة وقود فريق من الأمم المتحدة يراقبها عن كثب، ويتأكد من تسليم الوقود إلى المستشفيات للغرض المقصود.
- ذكر مسؤولون إسرائيليون أنه "عندما ينفد الوقود مرة أخرى، ستتم العملية مجددا لفترة زمنية قصيرة ومحدودة".
- أشاروا إلى أن هناك حاليا ما يكفي من الوقود في غزة لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات والمرافق الإنسانية الأخرى.