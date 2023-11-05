وذكرت الشرطة أن أحدا لم يصب على ما يبدو، لكن المطار أعلن توقف عمليات الإقلاع والهبوط.

وأضافت الشرطة أن الواقعة حدثت حوالي الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، موضحة أن الشخص ألقى زجاجتين مشتعلتين من السيارة بعدما أطلق النار.

وقال متحدث باسم الشرطة إن هناك طفلا في السيارة، حسبما نقلت "رويترز".

وذكرت الشرطة بشكل منفصل على منصة "إكس"، أنها تجري عملية كبيرة وتفترض وجود قضية رهائن.