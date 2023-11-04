وجاء في بيان صادر عن الوزارة: "ارتفعت حصيلة الضحايا الفرنسيين إلى 39 قتيلا في الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس على إسرائيل".

وأوضحت أن "9 مواطنين لا يزالون في عداد المفقودين" بعضهم رهائن لدى حماس في قطاع غزة.

وشنت حماس في 7 أكتوبر المنصرم هجوما على إسرائيل، أدى إلى مقتل 1400 شخص واحتجاز أكثر من 240 رهينة.

وفي أعقاب ذلك، هاجمت إسرائيل قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حماس، وخلفت مقتل أكثر من 9 آلاف شخص حتى الآن، مع تدهور الظروف الإنسانية في القطاع.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زار، الأسبوع الماضي، تل أبيب، للتعبير عن "تضامن فرنسا الكامل" مع إسرائيل.

ويوم الجمعة، قالت أربعة مصادر دبلوماسية إن فرنسا ستستضيف مؤتمرا إنسانيا دوليا لصالح السكان المدنيين في غزة في التاسع من نوفمبر، حيث تتطلع إلى تنسيق إدخال المساعدات لقطاع غزة المحاصر.