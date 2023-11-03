وفي جولته الثانية في الشرق الأوسط خلال بضعة أسابيع، يلتقي بلينكن صباح الجمعة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويحضر اجتماعا لحكومته الأمنية، بحسب ما أفادت فرانس برس.

ولدى مغادرة بلينكن واشنطن متوجها إلى الشرق الأوسط، قال إنه سيناقش اتخاذ خطوات ملموسة لتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين في غزة، وفقا لرويترز.

وفي الوقت نفسه، قال البيت الأبيض إن أي توقف للقتال ينبغي أن يكون محدد الزمان والمكان، وأكد أنه لن يمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها.

وتزايدت دعوات قادة العالم لهدنة أو لوقف إطلاق النار في ظل تزايد أعداد القتلى في صفوف المدنيين الفلسطينيين، إلى جانب النقص الحاد في الغذاء والماء والدواء والوقود.

وترفض إسرائيل هذه الدعوات وتقول إنها تستهدف مقاتلي حماس الذين تتهمهم بتعمد الاختباء بين السكان والمباني المدنية. كما رفض البيت الأبيض الدعوات لوقف إطلاق النار.

وتقول السلطات الصحية في غزة إن ما لا يقل عن 9061 شخصا قتلوا في غزة منذ أن شنت إسرائيل هجومها على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة ردا على هجوم حماس على جنوب إسرائيل.