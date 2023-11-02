وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس، بأن دعوة إسرائيل لمواطنيها بمغادرة منطقة شمال القوقاز الروسية بعد احتجاج عنيف ضد إسرائيل في داغستان، الأحد، أمر "مناهض لروسيا".

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي إن التحذير الإسرائيلي من السفر إلى المناطق ذات الأغلبية المسلمة في شمال القوقاز "أمر مناف للواقع".

وجرى اعتقال العشرات بعدما اقتحم مئات المتظاهرين مطار محج قلعة في داغستان، الأحد، بحثا عن ركاب يهود على متن طائرة قادمة من تل أبيب.

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