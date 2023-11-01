وقالت هوا تشونينغ: "لا يزال القصف على قطاع غزة متواصلا. كم عدد أرواح الأطفال والمدنيين سيكون كافيا لإيقاف ذلك؟!"

وأضافت: "إذا ضاع الحد الأدنى من الاحترام والتبجيل للحياة والقانون الدولي، سيغيب الخط الأحمر الأخلاقي، وذلك يعني الانحدار إلى الهاوية".

وشاهد هذه التغريدة 50 ألف مستخدم بعد 3 ساعات من نشرها وعلق عليها أكثر من 70 وأعاد نشرها 135 وأبدى نحو 400 مستخدم إعجابهم بها.

وكانت الدبلوماسية الصينية نشرت نفس مضمون المحتوى باللغة الإنجليزية في وقت سابق.

الموقف الصيني من الحرب

منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، دعت الصين إلى وقف الأعمال العدائية بين الطرفين.

أكدت الصين أن "الظلم التاريخي" الواقع على الفلسطينيين هو سبب الصراع.

شددت على أن الحل يكمن في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.