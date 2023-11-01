وكتب بوريتش في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس "تدين تشيلي بشدة وتراقب بقلق بالغ هذه العمليات العسكرية"، حسبما نقلت "رويترز".

كذلك أعلنت وزارة الخارجية في بوليفيا مساء الثلاثاء أن الحكومة قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.

واتهمت الخارجية البوليفية إسرائيل "بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في هجماتها على قطاع غزة"، حسبما ذكرت "رويترز".

وقال نائب وزير الخارجية فريدي ماماني في مؤتمر صحافي إن الحكومة "قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل، رفضا وإدانة للهجوم العدواني وغير المتكافئ الذي يُشن في قطاع غزة"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وسبق أن قطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل عام 2009 احتجاجا على هجماتها على قطاع غزة.

وفي السابع عشر من أكتوبر، طلب وزير الخارجية الكولومبي ألفارو ليفا من السفير الإسرائيلي في بوغوتا "الاعتذار والمغادرة"، بعد رد الدبلوماسية الإسرائيلية على تصريحات للرئيس غوستافو بيترو تناول فيها الحرب بين إسرائيل و"حماس".

ووصف ليفا على حسابه على منصة "إكس" تصريحات السفير غالي داغان ردا على بيترو بأنها "وقاحة مجنونة".

وكان الرئيس الكولومبي شبّه الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة باضطهاد النازيين لليهود خلال الحرب العالمية الثانية.