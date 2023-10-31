وقال راي أمام لجنة الأمن القومي في مجلس الشيوخ: "نقدر أن تصرفات حماس وحلفائها ستكون مصدر إلهام لم نشهد مثيلا له منذ أن أطلق تنظيم داعش قبل عدة سنوات".

وأضاف: "لا نستبعد احتمال أن تستغل حماس أو منظمة إرهابية أجنبية أخرى النزاع الحالي لشن هجمات هنا على أراضينا".

وأوضح أن "قلقنا الأشد هو أن يستوحي متطرفون عنيفون أو أفراد أو مجموعات صغيرة من أحداث الشرق الاوسط وأن ينفذوا هجمات ضد أميركيين يمارسون حياتهم اليومية".

ومنذ بدء الحرب في غزة قبل 3 أسابيع أعلنت الولايات المتحدة عن دعمها القوي لإسرائيل في حربها ضد حماس.

وأرسلت في سياق ذلك العديد من الأسلحة للمنطقة وبعثت بمستشاريها العسكريين لمعونة إسرائيل في التخطيط للمعارك.