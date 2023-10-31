ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن المنظمة، قولها إنها "على اتصال يومي مع الجيش الإسرائيلي وتستجيب لطلباته المباشرة على الفور"، مؤكدة وجود آلية استجابة سريعة تسمح لها بتحويل الأموال خلال 24 إلى 48 ساعة.

وأضافت أن "FIDF" تمول غالبية الدعم الذي يتلقاه جنود إسرائيل، مضيفة: "هذا الدعم لا يمكن إنكاره، حيث تم بالفعل تحويل ما يزيد عن 34.5 مليون دولار إلى الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر، لتلبية الطلبات المباشرة للحصول على مساعدة إنسانية لعدد كبير من الجنود و360 ألف جندي احتياطي تم استدعاؤهم للخدمة".

كما تدعم منظمة "أصدقاء جيش الدفاع الإسرائيلي" الجنود بـ"المعدات الطبية وسيارات الإسعاف ومستلزمات النظافة والغذاء".

وتتوقع "FIDF" أن مبلغا يتراوح بين 100 إلى 150 مليون دولار "سيكون ضروريا لتلبية احتياجات الجيش الإسرائيلي المتصاعدة مع استمرار الوضع".

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الاتحادات اليهودية في أميركا الشمالية أنها جمعت هي الأخرى 550 مليون دولار لإسرائيل، بسبب الحرب مع حماس.