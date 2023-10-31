وجاء في تصريح متلفز للرئيس الروسي "أحداث محج قلعة في الليلة الماضية تم التحريض عليها أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا من أوكرانيا، بواسطة عناصر أجهزة خاصة غربية".

واتّهم بوتين الأوكرانيين بأنهم "يسعون تحت قيادة رعاتهم الغربيين للتسبب بمجازر في روسيا"، حسبما نقلت "فرانس برس".

ووجّه الرئيس الروسي إصبع الاتهام إلى الولايات المتحدة الداعمة لكييف في النزاع الدائر بينها وبين موسكو، موضحا أنه "مع عدم تحقيقها نجاحات في ميدان المعركة تأمل الولايات المتحدة تقسيمنا، في ما يتعلّق بروسيا، من الداخل، لإضعافنا وزرع الارتباك".

وردا على أعمال الشغب في المطار الذي اقتحمه جمع من الرجال بعد أنباء عن هبوط طائرة تقل ركابا إسرائيليين، أمر بوتين باتخاذ تدابير "حازمة"، وأوضح: "أود أن ألفت انتباه قادة كل المناطق وقادة وكالات إنفاذ القانون والأجهزة الخاصة إلى ضرورة اتخاذ تدابير حازمة وعاجلة وواضحة لحماية النظام الدستوري الروسي وحقوق مواطنينا وحرياتهم، والوئام بين الإثنيات والأديان".

وأعلنت شرطة جمهورية داغستان الروسية في بيان مساء الإثنين توقيف ما مجموعه 83 شخصا منذ الأحد وتنفيذ "أكثر من 50 عملية دهم".

وأكدت الشرطة أن الأوضاع في المنطقة "تحت سيطرة قوات إنفاذ القانون"، إلا أن إسرائيل دعت مواطنيها لضرورة مغادرة شمال القوقاز.