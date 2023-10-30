كرر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، الإثنين، تأكيدات بلاده على دعم "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، معتبرا أن وقف إطلاق النار "ليس ما يحتاجه الشعب الفلسطيني الآن".